避談劉彥澧受政風調查　盧秀燕給媒體追

台中市長盧秀燕出席“西屯區國安二期、三期好宅開工動土典禮”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月19日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立委”徐巧芯的丈夫、台中市研考會主委劉彥澧遭爆介入民進黨“立委”初選、提供資料給徐助打選戰等，民進黨籍議員質疑涉違反行政中立，要求市府政風處調查，外傳調查報告已送達市長室。國民黨籍台中市長盧秀燕今天出席活動原本有規劃媒體聯訪，臨時取消，面對媒體追問政風調查相關議題，沒有回應，並直接步上座車，揚長而去。



盧秀燕19日出席“西屯區國安二期、三期好宅開工動土典禮”，宣布台中市持續推動社會住宅興建，目前完工加上興辦中的社宅正式站上7368戶，推動社宅進度超前，持續朝1萬戶目標邁進。



盧秀燕說，西屯區是台中市人口第二大行政區，但先前卻沒有在西屯區規劃社會住宅，因此她上任後即著手規劃，因應中科商圈發展，居住需求大幅增加，為滿足在地青年居住需求，她特別協調出社宅用地，興建西屯“國安”一期好宅”規劃500戶，2021年動土興建，預計於今年底就能夠完工招租。另“國安”二、三期今天動土，將再增加780戶，總計提供1280戶住宅單元。



盧秀燕指出，“西屯“國安”好宅”地處台中產業走廊，鄰近東海大學、逢甲大學等學區，生活便利，公共服務機能完善，將服務周邊年輕人、年輕家庭進駐，更全台首創青年創業房型，要助青年在居住正義及事業發展上一臂之力，可望成為新的社會住宅政策亮點。



盧秀燕原定動土典禮結束後接受媒體聯訪，媒體提前將問題拋給幕僚，包括是否有看過劉彥澧的政風調查報告，以及鏡新聞最新民調顯示，盧秀燕在藍綠白主要政治人物信任度當中名列第二等。未料在活動尾聲時，幕僚才臨時向媒體告知聯訪取消，讓記者相當錯愕，只好跟在盧秀燕身邊追問。盧對於民調議題僅簡短回應稱，還沒看過，無法評論；至於是否看過劉彥澧的政風調查報告，盧秀燕則無回應。

