韓國瑜昨邀餐敘　藍委大吐罷免苦水

韓國瑜18日中午宴請10多名藍委。（照片：葉元之臉書） 中評社台北6月19日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜18日中午在“點水樓”宴請10多名國民黨籍“立委”，除了討論到多項個別“立委”關注的法案，更有幾位被點名“高風險”的“立委”也不免聊到罷免議題，把韓國瑜當作“垃圾桶”大吐苦水。



根據《中時新聞網》報導，韓國瑜昨天與交通以及教育委員會的藍委餐敘，與會“立委”轉述，除了閒話家常外，在議事上，譬如各自關注的法案等，都提出來和韓國瑜交換意見。據悉，進入“大罷免時代”，相關的議題也有“立委”利用此一機會向韓國瑜“發洩”。



在“國會”改革法案三讀後，根據網路流傳“最可能被罷免名單”，以勝過對手票數做為罷免難易度的指標，列出國民黨最危險依序為涂權吉、葉元之、丁學忠、游顥、邱若華、廖偉翔、魯明哲、黃建賓、鄭正鈐、牛煦庭、張智倫、廖先翔、李彥秀、羅廷瑋等24名藍委。昨天出席的區域委員恰好幾乎是“名列前茅”。



此外，加上親綠媒體推波助瀾，讓被點名的“立委”都承受莫名的壓力，尤其當中大部分都是新科“立委”，在這場餐會也免不了觸及罷免的議題，不過據瞭解，對於此一“敏感”話題，牽扯到藍綠政治操作與攻防，韓國瑜只能傾聽，並沒有多表示意見。

