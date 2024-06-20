中評關注：韓國瑜宴柯文哲要解近憂與遠慮

中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北6月20日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜18日宴請台灣民眾黨主席柯文哲，媒體曝光的訊息多描述成老友敘舊，但實際上藍白之間有非常多重要議題需要協商，韓柯這兩大巨頭難得見面，談話內容不大可能如此平淡。至少對藍營而言，眼前至少有兩大近憂，長遠更有一大遠慮，都需要與白營深談。



近憂一，21日“立法院”表決覆議案，藍白需要達成緊密的戰線。近憂二，國民黨團下會期擬修法提高罷免門檻，同樣需要民眾黨支持。至於遠慮，如果2026、2028藍白繼續分票，勢必都將保送民進黨，藍白需要堆疊善意，為大選合作鋪路。



韓國瑜18日宴請柯文哲，這類政治大咖關起門來見面來的場合，相信敘舊事小，協商事大，不過事後媒體曝光的訊息多指出，兩人就像老友話家常，沒有什麼冠冕堂皇的話或場面話，就是聊聊，彼此鼓勵。韓也建議柯要多笑，不要老是愁眉苦臉。



可是藍白兩大巨頭難得碰面，若說都沒有觸及嚴肅的政治敏感議題，可能性確實不大，畢竟對國民黨而言，當前面對到的問題既多也大，在缺乏民眾黨的支持下，很難繼續與民進黨抗衡。



首先在第一項近憂方面，當前民進黨政府為了強化40%少數政府的權威性，對在野陣營發動鋪天蓋地的激烈對抗，國民黨身為最大在野黨，承擔的砲火最烈。尤其21日“立法院”要表決“行政院”對“立院”改革相關法案發起的覆議案，民進黨團總召柯建銘喊話要藍白六壯士起義來歸，只要藍白有六票流向綠營，覆議案就能過關，破解“立法院”對“行政院”制衡。



儘管藍白“立委”向綠營倒戈的機率非常低，但民進黨攻勢一波接一波，就韓國瑜所領導的“立院”藍軍來說，亟需與白營達成一致且緊密的戰線，共同抵抗綠營猛攻。