柯文哲批賴清德　搞委員會安插新潮流自己人

民眾黨主席柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月19日電（記者 張穎齊）賴清德就職滿月，19日宣布成立氣候變遷對策、全社會防衛韌性、健康台灣推動等3大委員會。台灣民眾黨主席柯文哲今日痛批，賴清德只是新潮流的“總統”，不是全民“總統”，上任一個月只看到朝野對立更厲害，搞一大堆委員會、“國家隊”、辦公室都只是安插自己人，看不到效果。



柯文哲今日下午在民眾黨中央召開時事回應記者會，與會的有民眾黨新聞部主任吳怡萱、文宣部主任李頂立。



針對賴清德就職滿月，柯文哲直言，賴清德不要每天都把“國家”給政治化，民眾黨提出公開電視辯論，民進黨也不要，要知道“國會”改革法是民進黨以前提過的，賴上任一個月說成立3個委員會，到底要做什麼？講清楚，每次遇到事都成立委員會、“國家隊”、辦公室，結果打詐、疫情、少子化等都沒處理好，搞一大堆，只看到安插自己的人選，沒有效果。



柯文哲說，台灣的制度已有的組織，賴還要安插人，賴其實並非現在才上任，已當過4年副手，然後上任1個月只是說成立3個委員會，台灣沒那麼多時間給賴浪費。



記者問，台灣民意基金會最新民調，賴清德支持度跌破5成、1個月流失200萬人支持？柯文哲回應，民調高高低低，當然不是用數字去評價一個人，可是賴好像不是當全民“總統”，而是當民進黨的“總統”、新潮流的“總統”，他只看到這1個月來對立，賴從來沒與在野黨溝通過，只會罵人、製造對立說要投給他，讓朝野對立更厲害，他怎看賴都只是新潮流的“總統”。

