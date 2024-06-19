新竹棒球場土壤送檢？綠議員秀圖高虹安駁斥

民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會秀出截圖質疑土壤根本未送美檢驗。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月19日電（記者 盧誠輝）斥資新台幣12億元改建卻在開幕2天後就封館至今的新竹棒球場，近日因土壤到底有無送美國檢驗再掀波瀾，也引起綠白不斷攻防。民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會秀出截圖質疑土壤根本未送美檢驗，台灣民眾黨籍新竹市長高虹安則大動作透過市府發新聞稿駁斥，強調送美檢驗土壤皆有實驗室數據為證。



新竹棒球場在2022年7月22日風光開幕，當時還邀請蔡英文到場開球，但球場開幕2天後就因土壤品質不佳導致球員受傷與種種施工問題封館至今。民進黨籍新竹市議員劉康彥今日在黨團召開記者會，當場秀出新竹市工務處長陳明錚在市府內部Line群組的截圖，指控市府根本從頭到尾都未將7包新竹棒球場挖出的土壤送美檢驗。



根據Line截圖顯示，陳明錚在6月11日上午8點52分曾發言表示，“從頭到尾都沒有送 市長室跟教育處那天挖完後土就不知道放去哪裡了”，劉康彥指出陳明錚在發言後就立刻收回，並以此質疑高虹安曾公開表示“土壤已第一時間送美檢驗”的說法是說謊，更提出“陳明錚下台、高虹安向新竹市民道歉、承諾新竹棒球場明年下半季開賽”等三大訴求。



對此，高虹安透過市府發新聞稿大動作反擊駁斥指出，市府已多次發新聞稿說明，兩批土壤皆有送美國實驗室檢測，也都有實驗室檢測數據，並以8月份市府公布之球場報告為準。惟去年5月份取樣土壤，因無契約關係，且美方已明確表達禁止公開，故市府並無公開該份實驗室檢測數據。



工務處長陳明錚則強調，今年1月25日接任竹市府工務處長後，積極推動棒球場改善作業，瞭解案情過程中，於悍創與美方往來的相關電子郵件紙本，確實有看到去年5月份取樣土壤及去年7月份取樣土壤的檢測數據，該資料亦有指出土壤的特性與問題點，經檢視該報告後，兩份土壤確實特性相同，經諮詢美方專家後亦有相同結論。