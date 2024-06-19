柯：台灣買M1戰車幹嘛？要坦克大決戰？

民眾黨主席柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月19日電（記者 張穎齊）賴清德19日舉行就職滿月記者會，會中感謝美國軍售台灣，更成立了全社會防衛韌性委員會。台灣民眾黨主席柯文哲對此表示，軍購該買就買，但要買對，台灣買M1戰車要幹嗎？台灣又不是在歐洲大平原進行坦克大決戰。



柯文哲今日下午在民眾黨中央開時事回應記者會



記者問，賴清德就職滿月，感謝美國軍售台灣、成立全社會防衛韌性委員會，更對中國大陸態度強硬，稱中國政策就是併吞台灣，台灣不會屈服的看法？



柯文哲直言，軍購該買要買、該來要來，但也要買對才對，當然知道和平也要有代價，但現在看台灣的軍購，怎麼看就很怪，台灣買M1戰車來要幹嘛？又不是在歐洲大平原進行坦克大決戰，“國防”預算該花就花，但別怪怪的。



媒體追問，賴清德提到兩岸政策，還說空口說白話不是真和平？柯文哲說，空口說白話當然不是真和平，那賴清德就趕快講實話，實話到底是什麼？現在支持“國會”改革是大多數，他勸民進黨不要每天製造假新聞，騙青島東路的群眾說有花東三法錢坑案。



柯文哲自爆，最近還聽到歐盟智庫問他說，台灣的“立法院”隨時傳喚人民到“立院”被調查，是真的嗎？這證明民進黨的假新聞宣傳成功。“國會”哪能隨便傳人。