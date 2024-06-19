覆議案周五表決　朱立倫下動員令聲援改革

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月19日電（記者 張嘉文）賴清德上任滿1個月，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上批評，這一個月大家最大的感受，就只看到賴如同鬥雞一般的民進黨主席，以對抗想要鬥垮在野黨，也和全民來鬥，這絕非台灣之福。



對於21日“立法院”將進行“行政院”提出的“國會”改革法案覆議案表決，朱立倫也發出動員令，希望所有支持改革、陽光照進“國會”、揭發弊案的民眾，當天都到“立法院”給支持改革、反對覆議案的“立委”加油打氣，用正面的力量告訴民眾，民進黨反改革，不願意陽光照進“國會”，以及當執政黨打手是錯誤的。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中做出以上表示。



朱立倫也提醒賴清德，權力傲慢會使得一些領導者失去該有的格局，意識型態綁架，會讓對全民有利的法案無法順利通過，他希望賴清德能放下意識型態與權力的傲慢，好好為“中華民國”與台灣打拼，從6月20日開始還有機會，為“中華民國”、為台灣一起努力。



朱立倫另外提到，凡是對台灣，對“中華民國”有利的事情，就是國民黨堅持的立場，“國會”改革符合全民期待，健全“國會”，讓陽光照進“國會”，打貪除弊，讓民主政治向上提升，需要大家一起努力，“行政院”針對“國會”改革提出覆議案本周五“立法院”將進行表決，相信所有為“中華民國”、台灣好的“立委”，都會秉持良心，堅持改革，投下反對票。



他也呼籲綠營“立委”不要忘了自己的職責是監督政府，不是當執政黨的打手、反對改革，一起投下反對票。



朱立倫強調，上周末國民黨在台南市舉辦首場地方宣講活動，本周末將繼續在台北市、新北市，以及周日在高雄市、嘉義市舉辦宣講，他將親自參加。