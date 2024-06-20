張榮恭語中評：台獨無門 賴硬闖

張榮恭。（中評社 資料照） 中評社台北6月20日電（記者 張嘉文）賴清德16日在鳳山的黃埔軍校建校百年活動上，重申兩岸“國與國互不隸屬”。中國國民黨前副秘書長張榮恭接受中評社採訪指出，賴清德從就職演說到接受“時代”雜誌專訪，再到鳳山講話，於一個月的時間裡，三度宣講“新兩國論”，顯示其“‘台獨’工作者”的心意強烈，這必然使得兩岸關係一直走在統獨對撞的路上。賴的引戰言行，正在把台灣帶向國際媒體所預見的“全球最危險的地方”。



張榮恭說，縱使大陸針對賴淸德就職演說，立即實行圍台軍演作為警告，賴仍無意回頭，繼續利用場合表明立場。其中向“時代”雜誌稱，定位兩岸為“國與國”，並非挑釁；這反映了賴對兩岸關係的輕蔑。鳳山講話更是意在用“新兩國論”建軍，坐實了大陸軍方日前首度將台軍定性為“台獨武裝”，兩岸軍隊避戰的機率也就持續縮小。賴與民進黨還必將加強用“新兩國論”訂定文教政策，製造年輕世代疏離斷絕中國概念及民族意識，認為如此可促台灣社會抗拒兩岸統一。然而須知，由於大陸對“祖國完全統一”的目標絕對不會退縮，所以賴與民進黨抵制了和平統一，卻只會招來非和平統一的反效果。



賴清德於2014年6月訪問上海時，曾公開宣稱“台獨”是台灣社會極大的共識。相較於大陸二十多位正省級幹部及更多的各級幹部訪台時，均尊重地主，擱置政治爭議，只談兩岸交流合作，可見賴清德“台獨”執念深重。如今其身為主政者，仍以“台獨”表現個性，以個性推進“台獨”，成為危害台灣安全的最大變數。

