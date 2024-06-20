胡逢瑛：俄羅斯缺席和平峰會背後的五大堅持

元智大學助理教授胡逢瑛。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月20日電（記者 盧誠輝）針對15日和16日在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，元智大學助理教授胡逢瑛接受中評社訪問表示，中、美、俄三國領導人均未出席，顯示這場峰會沒有解決戰爭問題的關鍵代表。烏克蘭戰爭，是美、俄同時犧牲烏克蘭而各自推動地緣政治戰略目標的結果。



胡逢瑛，莫斯科國立國際關係大學（MGIMO）政治學博士、主要研究俄羅斯媒體與外交，俄羅斯政治傳播與國際新聞，俄羅斯文化與國情，現任教於元智大學。



胡逢瑛指出，在解決烏克蘭危機問題上，俄羅斯有五大堅持。 第一，烏克蘭的憲法只保障烏克蘭最高拉達（議會）在戒嚴時期的權力，澤連斯基在520任期屆滿後，已經喪失合法總統代表的權力。所以瑞士的烏克蘭和平峰會，本身並沒有解決烏克蘭危機的代表性。



第二，俄羅斯堅持烏克蘭要恢復中立國家的地位，北約需要撤出烏克蘭境內。俄烏需要在2022年3月30日簽署的伊斯坦堡協議基礎上，恢復兩國談判。換言之，俄羅斯佔領四州的新領土不在談判內容裡。



第三，莫斯科堅持2014年基輔政變是違憲行為，所有反對基輔非法政變的烏克蘭人民，包括堅持使用俄語和親俄羅斯力量的各州人民，有民族自決的權力。新領土經過公民投票，符合聯合國憲章。



第四，俄羅斯有權接受克里米亞、頓巴斯和其他烏克蘭境內俄語地區人民的軍事援助請求，俄羅斯認為符合聯合國憲章自衛權的定義。2022年2月17日，約有15萬北約暨基輔軍隊進入明斯克協議規定的安全區內，破壞明斯克停戰協議，俄羅斯被迫當機立斷，保衛頓巴斯。

