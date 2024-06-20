胡逢瑛：俄將建立全球經濟新秩序與支付體系

元智大學助理教授胡逢瑛。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月20日電（記者 盧誠輝）元智大學助理教授胡逢瑛接受中評社訪問表示，在俄烏戰爭期間，俄羅斯將致力於確保建立新全球經濟秩序的非西方市場和金磚支付體系的建立，改變以西方為中心的世界體系，包括加速削弱北約擴張以及美元暨歐元對非西方世界的經濟支配能力。



胡逢瑛，莫斯科國立國際關係大學（MGIMO）政治學博士、主要研究俄羅斯媒體與外交，俄羅斯政治傳播與國際新聞，俄羅斯文化與國情，現任教於元智大學。



胡逢瑛指出，俄烏戰爭從人員傷亡的結果看起來，短期美國是贏家，但長期來看，俄羅斯會是贏家。俄羅斯雖付出人命的代價，但這不是俄羅斯主觀能力所能決定的，這仍然是蘇聯解體後俄羅斯無力阻擋北約東擴的大悲劇。



她認為，歐州想要表示戰略自主，但只是突顯無力解決烏克蘭戰爭的窘境。歐洲和烏克蘭將持續受困在戰場上，俄羅斯的國防能力在提升，烏克蘭的作戰人力在耗損，真正的和平目前尚未到來。



胡逢瑛分析，俄羅斯同時在面臨西方常規武器升高的情況下，保持非戰略核武的戰鬥狀態。並且，逐步根據烏克蘭武裝力量人數的減少，擴大佔領區。在烏克蘭參戰人口減少的困境之下，基輔最後徵兵年齡若是降低到18歲，也就是美國準備妥協或是俄羅斯全面佔領烏克蘭的時間點，因為如此便顯示烏克蘭已沒有可以參戰的成年男子。

