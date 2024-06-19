柯文哲：昨晚與韓國瑜只是敘舊　沒聊政治

民眾黨主席柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月19日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣18日晚間與台灣民眾黨主席柯文哲、7名民眾黨“立委”在“立院”康園餐廳餐敘，引發藍白持續合作聯想。柯文哲19日回應，昨晚與韓國瑜只是敘舊，沒討論政治，都講一些過去的交情。大家都是大人了，沒討論什麼。



柯文哲今日下午在民眾黨中央召開時事回應記者會，與會的有民眾黨新聞部主任吳怡萱、文宣部主任李頂立。



柯文哲表示，民眾黨過去也與民進黨籍前“立法院長”游錫堃吃過飯，跟“立法院長”吃飯是禮尚往來，沒什麼特別。他與韓國瑜很早講過要吃飯，又不是不認識，就只是敘舊、談話，不奇怪呀！昨天沒討論什麼，大家都大人了，都講一些交情，跟過去的事情，沒討論政治。



但柯文哲提到，財政收支劃分法是朝野下一個對立的目標，與這次“國會”改革法一樣，過去“國會”改革、財劃法都是民進黨提的、喊的最大聲。賴清德當台南市長也提過。但執政後就不想修了，藍綠總是鬥來鬥去，誰管民生需要？民眾黨會有主體性、主導性。



媒體問，國民黨“立院”黨團近日提出“黨產條例”，要為“救國團”16億元新台幣資產解套，民眾黨委員陳昭姿說想投反對票，民眾黨黃國昌更未投票？



柯文哲說，陳昭姿一定是反對。但國民黨黨產與“救國團”不是畫等號的，問題常會被貼標籤，讓老百姓無法坐下來搞清楚議題在討論什麼。民進黨是要消滅全部黨產，國民黨是要全部討回，藍綠都不對，應該要有中間方案。這不是民眾黨的優先法案，但讓台灣對立是無法解決問題。



媒體問，傳出黃國昌有可能選新竹市長？柯文哲僅笑著回媒體，“你希望黃國昌選哪裡”？