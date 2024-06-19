撈過界！綠委提“釋憲”未過藍白主席下台

綠委賴瑞隆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月19日電（記者 俞敦平）民主進步黨籍“立委”賴瑞隆質詢時指出，覆議案是保障“憲政”體制及人民權益的重要機制，對於部分“立委”質疑政府行為的合理性表示憂慮。卓榮泰回應表示，“行政院”依法提出覆議是為了維護“憲政”體制，並呼籲“國會”能理性討論，不應讓爭議法案強行通過。



賴瑞隆接著表示，他認為覆議案如果沒有通過，執政黨將申請“釋憲”，他認為如果“釋憲”結果是“國會”改革法案“違憲”，國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲應該要下台，對此卓榮泰並沒有回應。



19日上午，“行政院長”卓榮泰赴“立法院”院會說明“立法院”職權行使法及“中華民國”刑法移請“立法院”覆議案及備詢。



賴瑞榮指出，根據最新的民調顯示，有47.4%的民眾贊成覆議，僅25%反對，顯示多數民眾支持“行政院”依法提出覆議。賴瑞隆表示，國民黨和民眾黨的支持率下降，顯示人民對於強行通過有爭議的法律是不滿的。



卓榮泰回說，“國會”改革應該讓立法更有效率，提高立法品質，尊重每位議員，改善“國會”形象，而不是侵犯行政、司法和監察權。他強調，若覆議案被否決，“行政院”將依照“憲法”接受結果，並可能提出“釋憲”案來尋求“憲法”救濟。



賴瑞隆進一步指出，民進黨“立法院”黨團已提出“釋憲”案，若覆議被否決，各相關機關應該提出覆議，包括“監察院”和“總統府”。他強調，這不是個人問題，而是關乎“國家”“憲政”制度的穩健運作。



最後，賴瑞隆呼籲藍白兩黨應審慎思考，若執意否決覆議案，將來“釋憲”結果出來，藍白兩黨的領袖應該負起政治責任下台。他認為，這是為了讓整個事情更加理性化，維護“國家”的長治久安。對於藍白主席是否應該下台，視乎過於政治，因此賴瑞隆也請卓榮泰不用回應。