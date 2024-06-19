民進黨再出招　覆議案後改打國民黨黑金復辟

民進黨秘書長林右昌在中常會黨務報告提到，下鄉宣講在覆議案表決後還要繼續辦。（中評社 資料照） 中評社台北6月19日電（記者 黃筱筠）民進黨下午舉行中常會，兼任黨主席賴清德會中致詞提到，上週五開始，針對《“立法院”職權行使法》和《“中華民國”刑法》等修正案，民進黨由秘書長林右昌親自率隊，從花蓮出發，在全台各地，啟動了一系列宣講活動。 再次感謝所有挺身而出的黨公職，他也期許大家，繼續秉持走入群眾、團結台灣、深化民主的精神，共同努力。



據轉述，林右昌在中常會進行黨務報告時提及，針對覆議案全台進行宣講，本週為止將舉行近百場，且本週五覆議案表決完，還是要繼續辦下去，接下來會和社會強化溝通。據瞭解，未來宣講主題將聚焦在國民黨過去的黑金復辟，以及目前在“立法院”修法要把黨產要回去，恢復“黨國體制”，未來會針對這些與民眾說明。



賴清德在中常會表示，無論是黨公職舉辦的街講、說明會，或是青年朋友自發的活動，都可以看到滿滿的人潮；近期的民調也顯示，有過半“國人”支持“行政院”所提的覆議案。未來一週，下鄉宣講的行動會在更多縣市舉辦，同時也會啟動各地的街頭宣講。



賴清德表示，覆議案是一次可以讓朝野政黨重新思考的機會，他仍盼望朝野各黨，可以在符合“憲法”、依循程序的情況下，進行實質的討論；這樣既符合“國人”的期待，也能鞏固我們的民主自由，更確保我們的憲政秩序不受侵害。



他表示，穩定的民主自由與憲政秩序，才能讓社會安定、讓“國家”進步、讓人民看見希望，我相信這也是朝野各黨共同的目標。