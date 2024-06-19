馬英九和黨中央存在距離？國民黨澄清

國民黨文傳會主委李彥秀發言。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月19日電（記者 張嘉文）馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天受訪時提及，馬英九和中國國民黨的關係存在著距離。對此，國民黨文傳會主委李彥秀今天受訪時澄清說，黨中央跟馬英九之間溝通沒有問題，包括副主席連勝文出席海峽論壇時，也不斷肯定馬英九在兩岸間的貢獻與努力。



蕭旭岑昨天在接受網路節目訪問時提到，賴清德在520後對國民黨發動全面攻勢。日前提出不接受首戰即終戰的說法，看似是在打馬英九，但只是把馬當槓桿，因為賴清德知道國民黨現在和馬的關係存在距離，藉著打馬，同時打國民黨和“中華民國”派的人。



李彥秀今天下午在國民黨中常會後受訪表示，黨中央跟馬英九之間溝通沒有問題；包括連勝文到對岸參加海峽論壇時，還不斷肯定馬英九在兩岸間的貢獻與努力。



李彥秀強調，馬辦就在她的選區，大小事包括地方的邀約，都可以直接與馬辦溝通，所以沒有太大的問題。



此外，談到賴清德赴“立法院”“國情報告”一事。李彥秀表示，“立法院”職權行使法修法已三讀修正通過，因此該遵照“立法院”多數決的共識與結果，相信多數“立委”對賴清德會以禮相待，只要賴願意到“立法院”，一定會是有序的問答。



李彥秀認為，賴清德過去承諾過願意到“立法院”進行“國情報告”，國民黨當然希望能創造好的憲政慣例，深信“立委”會以禮相待。盼賴能兌現承諾，大家有序問答，相信這會是更好互動的開始。