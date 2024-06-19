台8架除役軍機現蹤台南　保存軍事文化

S-2A反潛機是1967年服役，由反潛中隊負責台海之偵潛。（台南市府提供） 中評社台南6月19日電／為推動全民“國防”教育與保存軍事文化，台南市向“國防部”申請各式除役軍機於台南展陳，規劃陳設於安平港濱歷史公園內的將有6架。民進黨台南市長黃偉哲18日特別與航空軍事專家古旺金一同前往視察，期待港濱歷史公園除了是市民休閒的去處，除役軍機的加入更將為台南增添觀光新亮點。



黃偉哲表示，陳列在港濱歷史公園的都是“國軍”過去戰功彪炳的飛機。而市府申請在台南陳列的8架軍機與德陽軍艦，不僅曾肩負著戰鬥、教練、救護等任務，更是台灣歷史重要的見證。



黃偉哲強調，這是一段“國軍”的歷史 也是“國軍”保衛家園的歷史，希望市民朋友到此遊玩享受港濱海景之餘，透過參觀這些除役軍機及歷史，對全民“國防”教育建立基本的認識，也同時向“國軍”致敬。



台南市文化局表示，台南市自2022年起，向“國防部”申請各式除役軍機於台南展陳，“國防部”亦陸續於2022年10月、2023年8月撥贈F-5E戰鬥機、F-5F戰鬥機、F-104A星式戰鬥機、T-28A教練機、T-33噴射教練機、S-2A反潛機、S-70C-1搜救直升機、HU-16A信天翁式水陸兩用機等等8架除役軍機。



由於“國防部”對於地方政府爭取除役軍機展陳的審查嚴格，對於移運、組裝、展陳、維護等各項計劃均有所講究，今天所見除役軍機-T-28A教練機、S-2A反潛機、T-33噴射教練機、S-70C-1搜救直升機的階段性安置，成果實屬得來不易。



將這些軍事文化資產放置於港濱歷史公園，不僅符合安平港作為台南與國際接觸交流的重要海上門戶之歷史意象，也希望市民朋友在公園綠色廊帶中遊憩，欣賞2024台灣燈會“在歷史紋繪中聽見”、“IMPRESSION OF A MEMORY”及“乘風遠揚”等三件藝術作品，也能走入這條認識台南歷史文化的時光長廊，串連安平德陽艦園區，提升安平地區的觀光效益。



文化局進一步說明，8架軍機當中，規劃於仁德二空眷村之F-5E戰鬥機、德陽艦園區之F-5F戰鬥機皆已設置完成，民眾可前往欣賞。設置於港濱歷史公園的F-104A星式戰鬥機、T-28A教練機、T-33噴射教練機、S-2A反潛機、S-70C-1搜救直升機、HU-16A信天翁式水陸兩用機等6架除役飛機，剩下HU-16A因連日下雨天候因素延遲，組裝可望最快於7月底完成，請民眾拭目以待。