普京訪朝　蔡東杰：俄朝共利相向而行

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月20日電（記者 方敬為）俄羅斯總統普京19日抵達朝鮮平壤，與朝鮮領導人金正恩會面。中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，普京睽違24年訪問朝鮮，反應出俄國受到烏克蘭戰爭影響，孤立無援，是迫於情勢之舉，而對朝鮮而言則是一大利多，朝鮮的經濟、科研需要外部協助，俄國主動上門，金正恩當然欣然接受，兩者是共利且相向而行。



至於西方關切俄朝戰略同盟的可能性，蔡東杰認為，雖然俄朝有簽署“全面戰略夥伴關係條約”，但目前看來俄朝頂多存在戰略合作的關係，但還不到同盟的程度，因為兩者實力差距過於懸殊，當前對俄國而言，比較像是尋求外援的舉措。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



普京應金正恩之邀前往朝鮮國是訪問，俄羅斯官媒引述俄羅斯總統外交政策問題顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）說法稱，普京次行將與金正恩簽署多份文件，其中可能包含一份最早在1961年蘇聯時期簽署的“戰略夥伴關係”更新版本。



蔡東杰認為，西方對於普京訪問平壤，有不少先入為主的觀念，他看起來，相關舉措比較多是在尋求外援，軍事層面的比重較少。雖然目前俄朝確實存在戰略合作關係，但是要到戰略同盟地步，可能還有很長的路程，中間有很多問題。談論俄朝戰略同盟言之過早，尤其是在烏克蘭戰爭中，朝鮮對俄羅斯能夠發揮多少幫助？值得商榷。



蔡東杰指出，嚴格來說，在戰略合作的層面上，朝鮮的實力有限，俄國之所以需要朝鮮協助，主要原因是過去兩年烏克蘭戰爭導致俄羅斯處於相對孤立的狀態，獲得外援的機會並不大。從某個角度來看，烏克蘭得到了全世界的援助，而俄羅斯能夠獲得的援助非常有限。