蔡東杰：歐美政局變化　俄烏戰爭或明年落幕

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月20日電（記者 方敬為）第10屆歐洲議會選舉投票於9日結束，右派勢力席次大有斬獲，中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，歐洲極右派勢力崛起，與今年11月的美國總統大選，將是俄烏戰爭的一大變數，因為歐洲右翼無意願繼續援烏，而大選民調領先的共和黨特朗普也表態若當選將停止援烏，預期烏克蘭戰爭明年將迎來重大變化。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



5年一度的歐洲議會選舉本屆在6月6日至9日投票，分別於歐盟各成員國內舉行，由各成員國人民直選產生。本屆選舉席次共720席，席次數量是依照歐盟成員國的人口比例分配，最多的是德國96席、其次為法國81席、意大利76席。法國總統馬克龍堪稱這屆歐洲議會選舉的最大輸家，因他領導的自由派政黨“復興黨”大敗給瑪琳.勒龐（Marine Le Pen）領導的極右政黨“國民聯盟”（National Rally）。極右派席次大有斬獲。

