張國葆：美元被削弱是長期走勢不會短期看到

台前駐以色列代表張國葆。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月21日電（記者 鄭羿菲）針對外界傳言沙特阿拉伯不再只以美元結算石油交易，台前駐以色列代表張國葆接受中評社訪問分析，可能原因有二：一、經濟上美國已不能再主導石油市場，且美元也有疲弱現象。二、政治上美國在中東的影響力日漸沒落，且美國偏袒以色列已讓阿拉伯國家多有不滿。但張國葆也認為，美元作為世界儲備貨幣的地位會越來越被削弱，但這些現象都會是長期的走勢，不會短期馬上就能看到。



張國葆說，其實歸根結底的原因，是世界已走向兩極化，當中一定有中美競逐的色彩，而美國在地方衝突已不再能節節取勝，美國國力的弱化已是趨勢，而中國經濟迅速崛起，再加上以“一帶一路”將影響力伸入中東，中沙兩國關係長年來已今非昔比，即便美沙關係仍緊密，但美國可能在中東地區居於不利的地位了。沙特阿拉伯央行6月5日宣布，加入由國際清算銀行（BIS）和中國帶頭成立的“央行數字貨幣跨境試驗項目”（wCBDC），即“多邊央行數字貨幣橋項目（mBridge）”。



張國葆為美國維吉尼亞大學政府及外交所碩士，歷任海基會副處長、“行政院新聞局”新聞處長、馬政府時期“總統府”機要室主任、“總統府”第三局局長兼大禮官、台駐希臘代表處代表、台“外交部”國際傳播司長、台駐以色列代表處代表，2021年卸任。



張國葆接受中評社訪問表示，沙特阿拉伯不再只以美元結算石油交易，主要是出於政治與經濟兩大因素：一、以經濟層面來說，全球走向綠能、淨零碳排為目標，沙特阿拉伯已有所警覺，全世界對石油並沒有過往那麼依賴，美國已不能再主導石油市場，美元也有疲弱現象，沙特阿拉伯不再將石油與美國掛鉤，與其將賣石油盈餘拿來購買美債，不若將這些預算拿來替自己國內的能源轉型進行建設。

