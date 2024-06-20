社評：滿月的賴政府豁出去了　為何？

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北6月20日電（評論員 林淑玲）賴清德就職滿月昨日召開記者會，重申“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”。“行政院長”卓榮泰昨天備詢同一口徑，還說哪有一個中國的問題。他不認為從台北飛到大陸，是從“中華民國”飛到“中華民國”。這代表賴政府已完全豁出去，不止不避戰，甚至是引戰與求戰。這與外傳美國刻意刺激中國大陸攻打台灣是否有關聯性？有很大的想像空間。



賴清德才上任一個月，表面看來台積電股價快衝上千元，台股創新高，台灣是科技業重鎮，台美經濟有高度連結，實際上台海危機已來到近年之最，了解內情者都為之不安。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）卸任前夕直言建議，台灣別對風險麻木。美國聯邦眾議院外交委員會主席、共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）上個月訪台時也公開提到有些中國紅線不能跨越否則恐導致戰爭。連美國人都感受到可能有什麼事會發生？



在台灣社會沈溺於炒樓，炒股時，不止民眾對戰爭風險毫無危機意識，賴清德等政府高層官員甚至加碼衝撞紅線。回顧賴清德上任這30天，大陸為何會在5月23、24日展開“聯合利劍—2024A”圍台演習，接著又在5月31日宣布取消134項ECFA早收清單關稅減讓，關鍵就在賴清德520就職演說提到“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”，已被視為“台獨”宣言。賴碰到兩岸關係底線，大陸520後才開始出手。綠委林岱樺日前也親口證實，在大陸軍演期間台灣連著三天沒有任何一艘天然氣船靠港卸貨，這對於燃氣發電佔比近5成的台灣何其嚴重。

