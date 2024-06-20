黃心華語中評：賴搞仇恨對立 未來更分裂

國民黨籍新北市議員黃心華接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月20日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍新北市議員黃心華接受中評社訪問表示，賴清德上任後，加上用的“行政院長”卓榮泰，看起來是要長期搞政治對立、仇恨動員，加上兩岸關係也激化，未來的4年台灣，賴清德將會一事無成，且造成更分裂的局面，賴清德需要趕緊懸崖勒馬。



黃心華，中央大學土木工程博士，新北市第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）議員，歷任國民黨智庫“國政策基金會”副執行長、國民黨副發言人、稻江科技暨管理學院運輸與物流學系專任助理教授、“國軍”桃園總醫院少尉工程官等。



黃心華表示，每一任新“總統”剛上任，至少都有3個月、半年的蜜月期，支持度相對高、有正面期待，但賴清德到底是否真心有要為台灣前途發展著想？請賴清德放棄仇恨動員，針對民生做出長遠的計劃，提升台灣競爭力、做實事。



黃心華說，“國會”改革法已經過多項專案報告、朝野協商、公聽會等，都有完整的立法程序，但賴清德仍帶頭要卓榮泰提出覆議，卓榮泰19日備詢答詢還用凶狠態度，反質疑稱“立院”混亂，這都凸顯“賴政府”不尊重行政與立法分際，賴清德、卓榮泰要搞長期的政治對立、仇恨動員，只為給自己帶來政治利益。

