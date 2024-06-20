介文汲語中評：賴清德背離民意 兩岸無解

台灣前駐紐西蘭代表介文汲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月20日電（記者 張穎齊）賴清德16日參加陸軍官校黃埔建軍百歲校慶，批評“首戰即終戰”的說法是投降主義。台灣前駐紐西蘭代表介文汲接受中評社訪問表示，賴清德是很無禮的人，對黃埔軍人根本不尊敬，更讓兩岸關係更危險，每天都在挑釁大陸，賴未來4年任內，兩岸無解，完全是背離民意而走向獨裁。



介文汲，出生於台北市，祖籍河南汲縣，政治大學外交研究所碩士、比利時布魯塞爾自由大學國際關係碩士、美國哈佛大學領導統御專班結業。歷任台灣駐紐西蘭代表、“外交部國際組織司長”、駐美代表處政治組長、“經濟部”經貿談判代表辦公室副總談判代表等，在外交系統有30年工作經歷。



介文汲直言，賴清德對黃埔軍人是非常沒有禮貌，還說不為“中華民國”奮戰是假黃埔，完全是對黃埔人不尊敬，對黃埔軍校一直以來對“中華民國”的貢獻，賴是毫無感恩之心，不懂道理，這樣的台灣社會能不亂嗎？



介文汲說，賴清德還想要進行“國家”重建、社會改造、洗滌人心等，而選前的政見上都沒講過“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，就職典禮卻講出這“新兩國論”，沒經過民眾同意，使得台灣更亂，賴清德要負全責。

