中評關注：賴成立三委員會實質掌大權

賴清德昨天就任滿月召開記者會。（照片：府方提供） 中評社台北6月20日電（記者 黃筱筠）賴清德昨天舉行就任滿月記者會，並宣布成立“氣候變遷對策委員會”、“全社會防衛韌性委員會”及“健康台灣推動委員會”。若加上他原有的兩岸、外交、“國防”等職權，等同把“閣揆”權力一手掌握。如果賴要兼任“行政院長”，“立法院”邀請他進行“國情報告”，並即問即答，應很合理，否則就是有權無責。



“行政院長”卓榮泰上任滿一個月，但在“立法院”答詢中，綠委卻處處有意、無意讓卓難看，不像過去陳建仁、蘇貞昌比較受到綠委友善對待。卓榮泰是賴清德親近人馬，但卓過去屬於謝系，後來淡出政壇再回鍋參選黨主席，剛好碰到蔡英文競選連任與賴清德初選之爭，當時力挺賴，才獲得賴信任。



但卓榮泰目前在黨內沒有派系支持，不像過去民進黨執政時的“閣揆”有派系力挺，難免要給三分面子。現在卓榮泰備詢，綠委主要是看在賴清德面子，但卓並非出身新潮流，新系也不見得力挺，更不用說其他派系。因此，才會有綠委批評“內閣”是“外星人“內閣”的說法。



賴清德在卓榮泰上任一個月之後，終於出手由“總統府”成立三個委員會，過去蔡英文執政時，也有成立原住民轉型正義委員會、司法改革委員會，也是定時開會，但司法改革以及原住民族轉型正義在蔡任期仍遭到社會各界批評，甚至司改還是蔡執政成績最低的項目。而賴清德成立這三個委員會干預行政職權範圍比蔡英文更大。



賴清德宣布成立“氣候變遷對策委員會”、“全社會防衛韌性委員會”及“健康台灣推動委員會”三委員會似乎有跡可循。有關於防衛韌性部分，雖賴主掌“國防”，但目前“國防部長”由蔡英文、美方屬意顧立雄擔任，賴是否擔心無法實權掌握防務，成立全社會防衛韌性委員會，要實際掌握全民防衛的工作。



另一部分全民健康議題，目前“衛福部長”剛好也是英系邱泰源掌權，但賴清德成立“健康台灣推動委員會”由賴恩師成大醫院前院長陳志鴻擔任副召集人，之前“組閣”時陳曾一度傳出可能出任“衛福部長”。現在賴恩師陳志鴻沒有當上“衛福部長”，卻擔任委員會召集人，連到“立法院”備詢都不需要。



至於氣候變遷的議題，賴清德記者會上提及，未來主要聚焦減碳，那能源政策勢必得調整，加上天然氣運補可能受到大陸軍演，甚至若戰爭影響。副召集人由挺核能的童子賢擔任，賴是否已有意要透過委員會的專家學者開會，讓未來能源政策進行調整，核能政策轉變可能性很大。加上《鏡新聞》民調顯示，竟然是被綠委稱為“核電自走砲”的“經濟部長”滿意度最高，這是否已為未來開放核能政策鋪路？