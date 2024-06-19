綠側翼包圍“立院”消風？主辦單位號稱五千人

19日“立院”外青鳥行動現場，人數不如預期。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月19日電（記者 張穎齊）“立法院”19至21日將針對“國會”改革法中的《“立法院”職權行使法》修法及《刑法》增訂藐視“國會”罪的覆議案進行審查表決，親綠團體連續3天再次集結“立院”外。但今日發生酷熱及大雷雨的極端天氣，人數零星，雖到了夜晚天氣變好，不過人數仍不如預期的1萬人，主辦單位則號稱有5000人。



青鳥行動將在“立院”外進行連續3天動員包圍，19日第一場是開場記者會；20日是反對歸還“救國團”不當黨產記者會，並加開下午場“草率修法毀環境——反對危老核電廠延役修法、反對粗暴草率的交通三法”，21日是反對中天重新發照記者會。



另一方面，反對青鳥行動、支持藍白“國會”改革的團體，由“勞動黨”、“左翼聯盟”等民間社團發起“台灣人民守護民主正義連線”，明日下午5點也將集結“立院”外，後天則會有正規“藍鷹”團體出現。青鳥對決藍鷹的場面，備受關注。警方也不敢大意，出動上百名警力連日維安。



首日天氣高溫酷熱，截至中午12點僅約100、200人，大多在遮陽，下午更發生大雷雨，人數銳減，但仍有些許人不畏風雨相挺。晚間人數則變多，實地目測約近千人。但主辦單位台灣公民陣線、經濟民主連合稱天天破萬，只是到了晚間8點，主辦單位稱人數為5000人。



此次現場年輕臉孔並不如5月4次動員時盛況，今日多以年長者為最，年輕臉孔甚少。青鳥行動在“立院”外濟南路架設主舞台，青島東路架設副舞台，意見領袖們輪流上台痛批藍白。主辦單位仍有提供礦泉水等物資，以及設有醫護站、媒體發稿區、流動廁所等，親綠的濟南長老教會也有義工、物資。警方則設柵欄，輪流值班維安。