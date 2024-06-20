中評關注：這一幕，朱立倫閃避談兩岸

朱立倫為首的國民黨中央被認為和馬英九有距離。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月20日電（記者 張嘉文）賴清德日前在黃埔百年慶典上表示，不能接受首戰即終戰這樣的投降主義，被認為是衝著曾提及這段話的馬英九，但事後藍營替馬反駁的聲音並不大，讓馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時直言，賴就是知道現在的中國國民黨中央和馬英九有距離，藉著打馬，同時也在打國民黨和“中華民國”派的人，不正視此情況，會讓賴更有恃無恐。



蕭旭岑口中的距離，當然並非真的是指國民黨中央和馬英九不往來或者斷絕了溝通等等，而是指馬代表的九二共識、“憲法”一中，以及更深入程度和大陸進行交流等等的概念，國民黨內有影響力的人物、領袖因怕被戴紅帽子，或者為了選票考量，所以和馬保持距離。



特別的是，19日中常會上一個場景，似乎更證實了黨主席朱立倫確實和馬英九有著蕭旭岑口中的距離。



主因是中常會上，朱立倫雖安排日前剛率團前往海峽論壇的副主席連勝文和大陸事務部主任林祖嘉報告成果，但連提到，以前在讀書時，學校牆壁上都寫著“做一個活活潑潑的好學生，做一個堂堂正正的中國人”，既然兩岸都是中華民族的一份子，自然不能彼此互相殘殺，也不能讓兩岸再次陷入戰爭的災難與悲劇中。



林祖嘉則再次強調，國民黨願意在九二共識、反對“台獨”的共同政治基礎上，與大陸展開各種對等交流。



兩人的發言結束後，主持中常會的朱立倫並無意在媒體面前下，隨著連勝文和林祖嘉的論述下任何註解，而是示意司儀宣布中常會開放媒體採訪的部分結束。

