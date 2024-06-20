親綠青鳥抗爭人少引爆內鬥？網曝志工心很累

誰把綠色變成噁心的顏色臉書粉專改編《曲終人散》歌詞開酸，這一次變成放鳥行動。（照片：誰把綠色變成噁心的顏色臉書） 中評社台北6月20日電／“立法院”19日審查“行政院”針對“國會”改革法案所提覆議案，親綠團體再次集結“立法院”外向在野黨施壓。19日青鳥行動人群稀疏，相關畫面已在網路瘋傳。誰把綠色變成噁心的顏色臉書粉專更改編歌手張宇名曲《曲終人散》歌詞開酸，“原來這就是曲終人散的寂寞，我還想等你什麼？你整天電話拼命call，擱嘛謀傳便當（閩南語：又沒準備便當），這一次～變成放鳥行動！”



PTT有網友在八卦板問卦“青鳥開始內鬥了？”他提到，看到有位青鳥在Threads發了一篇文，內容提到他從昨天就去現場幫忙佈置場地，結果被民團嗆說他沒有幫忙在社群上把活動資訊傳達清楚，導致今天現場來的人很少，讓場子很難看，讓他心很累。“為何青鳥會突然開始內鬥啊？”



“最大的運動傷害其實都是來自於隊友！”該Threads網友原文稱，他前一天為了幫忙整理資料熬夜到3、4點，19日還是9點到濟南路；臨危受命幫忙管理其他志工、安排人手、安排工作；奔波濟南路和青島東路，不到中午就已經磨破雙腳。“為什麼我要被坐在帳篷區休息的志工責備說資訊沒有傳達清楚？我也只是一般志工不是幹部，我也沒有接收到訊息。我從來不介意為了我愛的‘國家’站到前線幫忙，但不代表我不會心累。”



網友表示，“本來就烏合之眾，丟臉了抓戰犯”、“黨內互打免費”、“宿營氣氛仔？”、“這場士氣低落，當然要怪東怪西啊”、“下次繼續含淚投黨，笑爛”、“塔綠班本來就是有功就吹有過就推啊”、“工作人員或記者這兩個角色，都多於群眾”。