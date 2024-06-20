郭正亮：李四川恐成新北市長選舉最大黑馬

李四川。（中評社 資料照） 中評社台北6月20日電／根據中國廣播公司與民意調查學會的最新民調指出，針對2026新北市長接班人選，中國國民黨內互比，台北市副市長李四川獲37.26%支持度最高。“立法院”國民黨團書記長洪孟楷擁14%支持居次。被視為新北市長侯友宜屬意的新北市副市長劉和然則僅獲5.14%支持敬陪末座。對此，前“立委”郭正亮19日就表示，他知道中廣民調的秘密，5月24日就做了，5月24日至27日，做出來就發現劉和然不如預期。



郭正亮19日在中天節目《綠也掀桌》中表示，“坦白說我也知道中廣民調的秘密，他5月24日就做了，5月24日至27日，做出來就發現劉和然不如預期”。中廣是趙少康的，他有一題是做國民黨的民調，有洪孟楷、劉和然，結果劉和然相當低。劉和然是侯友宜內定的人選，趙少康跟侯友宜兩人搭擋過，這不是有點尷尬嗎？所以趙就沒有公佈，內參就好。



郭正亮接著說，劉和然一定會認為，他還沒開始起跑，但政治這種東西不能這樣講。侯友宜喜歡劉和然沒錯，但上次侯友宜第一次出來選，侯把權利都放給劉和然。朱立倫出來選“總統”時，也把權利放給侯友宜。當時有做民調，那時侯友宜是遙遙領先李四川，但為什麼劉和然現在贏不了李四川？因為侯友宜知道他有可能會選新北市市長，在朱立倫任內最後那兩年，侯友宜多認真，剪綵、跑攤什麼地點都到，劉和然有做這件事嗎？



郭正亮指出，李四川是運氣好，因為之前跑去當前高雄市長韓國瑜的副市長，韓粉已經認同李四川了。韓粉已經是全台性的，這次就反映出李四川在韓粉心中的地位。郭正亮認為，李四川最後還是會被說服，代表國民黨選2026年新北市長市長。