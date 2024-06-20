覆議案提前備戰　藍黨團下午甲動防綠突襲

國民黨團20日下午發動甲級動員，要全體藍委到議場內備戰，以防民進黨團突襲出招。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月20日電（記者 楊騰凱）“行政院”對“立法院”改革相關法案提出覆議案，預計明日交付“立法院”院會表決。由於中國國民黨團與台灣民眾黨團有人數優勢，外界普遍認為覆議案百分之百會被否決。不過國民黨團今日下午仍發動甲級動員，要全體藍委到議場內備戰，以防民進黨團突襲出招。



“立法院”日前通過“立院”改革相關法案，要求“總統”“國情報告”常態化，並賦予“立院”調查權、聽證權，而當行政官員藐視“立院”時，可予以處罰。“行政院”認為修法窒礙難行，提出覆議案，請“立法院”再度對修法議決。



“立法院”19日、20日召開全院委員會審查覆議案，並邀請“行政院長”卓榮泰到場說明覆議緣由並備詢。21日院會將對覆議案進行投票，若過半“立委”不同意覆議案，“行政院”就必須接受修法。



民眾黨團總召黃國昌昨日已承諾，民眾黨8席“立委”都會對覆議案投下反對票，加上國民黨團與無黨友軍共54席“立委”，照理說投票時一定會贏過民進黨團的51席“立委”，覆議案被否決勢在必行。



但國民黨團沙盤推演，仍決定20日下午發動甲級動員，要求全體藍委到議場內備戰，以防有差池。例如20日下午對卓榮泰的詢答結束後，全院委員會照程序必須做成決議，將覆議案交付21日院會表決，但民進黨若提案拒絕交付21日投票，將打亂藍白的規劃。因此，藍營仍嚴陣以待發動甲動，以防民進黨出招突襲。