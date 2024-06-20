陳昭姿：民進黨越走越偏　不扯陸就無法執政

民眾黨委員陳昭姿。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月20日電（記者 鄭羿菲）“立法院”20日進行第二天的“國會”改革法案覆議審查，台派出身的台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿20日對“行政院長”卓榮泰感概萬千地表示，她眼看著民進黨執政8年越走越偏，認知作戰或許是選舉戰術，但不應該是執政的手段，台灣的“國會”改革關中國大陸什麼事？不扯中國大陸就沒辦法執政嗎？不抹紅就沒辦法說贏對方嗎？



“立法院”日前三讀通過“國會”改革法案，“行政院”提出覆議，“立法院”於19日、20日召開全院委員會審查，邀請“行政院長”卓榮泰說明，訂21日表決。



台派出身的陳昭姿感歎道，過去“行政院”提出覆議案，都是朝野有一致想法才提出，但現在卻看到民進黨為了規避監督，民進黨籍“立委”又強力護航，實在讓人痛心。她對民進黨過去對“國會”改革的主張如數家珍，搬出過去民進黨人提案對藐視“國會”的主張，包括前“法務部長”羅瑩雪質詢時與“立委”嗆聲、台電發包標案與預算法有所扞格、前“檢察總長”黃世銘拒絕備詢、台電在“立法院”休會期間漲電價，這些提案人包括顧立雄、段宜康、柯建銘、陳明文、鄭麗君等前任、現任綠委。



陳昭姿接著說，她舉很多例子都可以看見，當中國國民黨執政時，民進黨“立委”最愛提藐視“國會”，但當民進黨是少數時，卻沒有實際約束力，對於怠惰散漫的官員完全沒轍，才在2012年高聲呼籲“國會”改革，要把調查權、聽證權都還給“立法院”，不要讓“國會”做沒有牙齒的老虎。

