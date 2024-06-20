林伯豐：和平最有效辦法就是九二共識

三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐。（中評社 資料照） 中評社台北6月20日電／賴清德在府設全社會防衛韌性委員會，強化“國防”、民生、防災、民主四大韌性。三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐19日表示，基本上最後目的是為了和平，但最簡單就有效可達到的辦法就是九二共識，如此不用買軍備武裝。把台灣當地獄，那個是美國的想法。他提醒賴清德務必做到以和平為最終目的。



林伯豐表示，現階段兩岸官方沒有溝通的管道，由工商團體從產業層面進行交流，將有助於營造兩岸友善氣氛。政府應以具體實際行動來緩和兩岸關係，應恢復海基會、海協會的直接溝通，以實現兩岸經濟、文化、宗教、觀光等所有交流活動。



《中時新聞網》報導，對於成立社會防衛委員會，“國防”院“國防”戰略與資源研究所所長蘇紫雲說，全社會韌性概念，乃基於北約組織公約精神，各締約國須強化“社會韌性”。在“中華民國”體制下，“國安會”正扮演相關功能，可是“國安會”還有很多日常事務要評估分析，因此賴才會成立任務系統，基本上這些委員會沒有行政權。



蘇紫雲表示，為避免與“國安會”疊床架屋，預計委員會將成為分攤“國安會”要務的政策平台，主要邀請產官學提供政策建議供政府參考。他分析，該委員會的組成應會避開政治色彩，以考量各界建議。



淡江大學教授李大中提醒，目前外界不是很清楚賴清德所謂社會韌性涵蓋範圍，且很多業務與“行政院”各部會相關，要注意避免疊床架屋。至於設此委員會是否代表不信任“外交部長”林佳龍？他說，賴清德所宣示的方向是跨部會的，牽扯範圍廣，應該與此無關，但仍要注意不要為設而設。



淡大助理教授馬準威認為，過去相關事項都有各自主管機關，現在賴清德親自主導監督，代表對議題的重視。好處是指揮引導效率會變快，但後續會有磨合期，是否造成指揮體系變化或層級混亂，仍有待觀察。