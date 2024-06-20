朝野對決覆議案　藍鷹青鳥明日大拚場

綠營的青鳥行動路權在“立法院”側門的青島東路西側，目前僅有零星支持者到場。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月20日電（記者 楊騰凱）“行政院”對“立法院”改革相關法案提出覆議案，預計明日交付“立法院”院會表決。中國國民黨團也發動支持者到場，預計會與綠營支持的“青鳥行動”群眾在“立法院”外“狹路相逢”、“正面遭遇”，雙方是否爆發衝突，備受關注。



“立法院”日前通過“立院”改革相關法案，要求“總統”“國情報告”常態化，並賦予“立院”調查權、聽證權，而當行政官員藐視“立院”時，可予以處罰。“行政院”認為修法窒礙難行，提出覆議案，請“立法院”再度對修法議決。



“立法院”19日、20日召開全院委員會審查覆議案，並邀請“行政院長”卓榮泰到場說明覆議緣由並備詢。21日院會將對覆議案進行投票，若過半“立委”不同意覆議案，“行政院”就必須接受修法。



綠營支持的“青鳥行動”19日、20日、21日連續三天號召民眾上街表達反對“立院”的修法，不過19日、20日兩天到場人數明顯變少，僅約百來人，與先前“立法院”三讀期間的萬人規模有顯着落差。



此次不同的是，國民黨中央與國民黨“立法院”黨團合作，21日號召支持者到場力挺修法，預計會形成“藍鷹”與“青鳥”正面對決。