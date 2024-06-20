台鐵R200柴電機車啟用　可載軍卡、快砲

台鐵罕見公布R200型柴電機車牽引35防空快砲連編組首航畫面。（台鐵公司提供） 中評社花蓮6月20日電／台鐵公司全新的R200型柴電機車經過1年嚴格測試與調整後，6月19日正式投入營運，並於花蓮及屏東縣加祿辦理首航活動，預期34輛新車陸續上線營運後，將可大幅提高貨運運輸安全及效率，降低運輸成本，增加貨商的滿意度及可用度。台鐵董事長杜微表示，R200柴電機車將用於貨運、軍事運輸及特種運輸，可大幅提升運輸量能。



R200型柴電機車19日同步於屏東縣枋山鄉台鐵加祿站首航，載運35防空快砲連的平車編組。台鐵公司罕見公布軍運畫面，可見R200型牽引多輛大小型軍卡、4組35快砲及相關軍械設備緩緩離站。台鐵公司指出，軍運是R200型的強項，投入營運後將大幅強化鐵路軍運能力。



台鐵公司推動總經費新台幣997億元的10年購車計劃，客貨運列車汰舊換新。去年購置34輛R200型柴電機車，強化貨運、軍事運輸、災害救援及事故搶修等效能，更是台鐵首次搭載周邊攝影機的車種。經1年測試及調整，19日於花蓮、屏東搖鈴首航，將配置在花蓮與彰化機務段，擔任東部及西部幹線貨運重任，現場開來舊款的柴電機車，象徵傳承交棒。



R200型柴電機車首航儀式，吸引鐵道迷一睹新車風采。花蓮站現場停放現役R20、R150及R190等柴電機車，同時發動引擎迎接全新R200型進場。在台鐵董事長杜微等來賓搖鈴後，R200型牽引貨車裝載大理石、軍用卡車及貨櫃進場，展現台鐵不同貨運型態，隨後4輛全新R200型柴電機車進場與大家合影。