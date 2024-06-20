核能態度轉變？郭智輝：專家討論後再行評估

郭智輝接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月20日電（記者 俞敦平）由於昨日由賴清德成立的氣候變遷委員會邀請支持核電延役的和碩董事長童子賢擔任副召集人，“賴政府”對核電政策的態度是否轉變引發關注。台“經濟部長”郭智輝今受訪時表示，成立委員會是為了加強社會溝通，收集各界意見，並根據專家評估來制定政策。針對近日又發生多起停電事件，他強調供電充足，並將每月公告電力供應情況，以讓民眾安心。



昨日賴清德成立的氣候變遷委員會邀請支持核電廠延役的和碩董事長童子賢擔任副召集人，是否意味著非核家園政策的轉變。



對此，郭智輝今受訪時回應表示，氣候變遷的影響非常大，是全球和社會共同關注的議題。成立氣候變遷委員會的目的是希望收集更多社會意見作為參考，並透過討論來形成政策。目前尚未到“經濟部”決定具體措施的階段，會根據討論結果和學者專家的評估來進行決策。



針對近日西門町和屏東的停電事件，郭智輝強調，目前沒有缺電的情況。為了讓民眾瞭解實際供電狀況，“經濟部”決定每月公告基載電力的供應和維修狀況，包含每天的用電情形，以及夏季和十月份為降碳計劃的電力使用情況。他表示，這些資訊將完全公開，讓民眾可以安心瞭解電力供應狀況。