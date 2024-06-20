綠委稱改革案通過會被大陸管轄　卓榮泰語塞

藍委徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月20日電（記者 張嘉文）“立法院”今日繼續邀請“行政院長”卓榮泰說明覆議案並備詢。中國國民黨籍“立委”徐巧芯拿過去一段時間，民進黨“立委”描述“國會”改革法通過後可能出現的荒謬狀況，如該法案通過，“立法院”就會被大陸管轄等等，反問卓榮泰這些情形會發生嗎？讓卓一度語塞，只能回說他沒有看到這些表述。



“立法院”日前通過“立院”改革相關法案，要求“總統”“國情報告”常態化，並賦予“立院”調查權、聽證權，而當行政官員藐視“立院”時，可予以處罰。“行政院”認為修法窒礙難行，提出覆議案，請“立法院”再度對修法議決。



卓榮泰今日再赴“立院”說明《“立法院”職權行使法》及《刑法》部分條文修正案移請“立法院”覆議案並備質詢。



徐巧芯質詢時先問卓榮泰，為何“行政院”和卓榮泰的臉書上發出的覆議案七大理由圖卡，和“立委”們收到的覆議案公文書中不一樣？為何對外公開在臉書上給大眾看的是一個版本，但給“立委”看的是另外一個版本？



徐巧芯秀出圖卡強調有三個不同之處，譬如圖卡上是寫著無差別調查民眾，以及只要懷疑官員虛偽陳述就有刑責問題，加上人事同意權會造成政府空轉等等。



卓榮泰對此說，內容都是一樣的，但給“立委”的公文書中有些文字調整，但大意都是一樣的，還是以公文書為準。