2026選新竹市長？黃國昌大笑：子虛烏有

民眾黨委員黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍“立委”黃國昌2026要在哪選縣市長？媒體20日詢問，會否與中國國民黨協商轉選新竹市？黃國昌一聽立刻哈哈大笑說，這種子虛烏有、空穴來風，且時間還這麼久的事，沒必要花太多時間討論。



黃國昌在2024大選屢次輔選民眾黨主席柯文哲，立下不少汗馬功勞，自從上任後頻打弊案、猛批民進黨，與中國國民黨合作共推法案，聲量再度高漲。黃國昌家在新北市汐止，2016曾參選“立委”高票當選，外界大多推測黃國昌2026將投入新北市長選舉。



黃國昌辦公室20日召開“國家持續虧錢 權貴繼續撈錢：綠營的光電貪腐煉金術”記者會。



黃國昌會後接受媒體訪問時，被問及會否在與國民黨協商下，轉選新竹市？黃國昌一聽立刻表情不受控制地笑了起來，他表示，這種子虛烏有、空穴來風，且時間還這麼久的事，不需要回應。相信民眾黨新竹市長高虹安在市政推動上非常認真努力，也得到多數新竹市民支持，民眾黨團未來願意，也會大力協助高虹安針對新竹市重要建設需要“中央”幫忙的，我們一定會保持順利溝通管道。



黃國昌說，至於他個人，2026年還早，現在最重要的工作就是在“立法院”好好做事，選舉的事不太適合，因為時間還久，沒有任何事情是成熟的，也沒必要花太多時間討論這件事。