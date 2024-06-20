黃國昌：覆議理由荒腔走板　民眾黨挺改革

民眾黨委員黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月20日電（記者 鄭羿菲）“立法院”21日將表決“行政院長”卓榮泰針對“國會”改革法案提出的覆議案，藍白若未跑票，勢將否決覆議案，外界關注朝野如何攻防。中國國民黨團20日下午發動甲級動員守議場，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌20日重申，不會支持覆議案。民進黨團總召柯建銘已口頭承諾會讓議事順利進行，希望也相信明天的投票可以非常順利地完成。



“立法院”日前三讀通過“國會”改革法案，“行政院”提出覆議，“立法院”於19日、20日審查，邀請“行政院長”卓榮泰說明，訂21日表決。覆議時，如經全體“立法委員”2分之1以上決議維持原案，“行政院長”應即接受該決議。



“立法院”共計113席“立委”，過半為57席。其中，中國國民黨有52席、民進黨有51席、台灣民眾黨有8席，另有2席無黨籍“立委”配合國民黨團議事運作。在“國會”改革法案三讀審議過程中，藍白合作共62席力挺，而未來“行政院”所提的覆議案表決時，民進黨得爭取至少6票才能過半通過覆議案。



黃國昌辦公室20日召開“國家持續虧錢 權貴繼續撈錢：綠營的光電貪腐煉金術”記者會。



黃國昌會後接受媒體訪問，他再次重申，我們支持“國會”改革，這是民眾黨提出的政見訴求，自民眾黨“立委”上任後，在這一個會期完成民進黨跳票8年的“國會”改革法案，反觀“行政院”提出的覆議理由荒腔走板，充斥著假訊息，從昨天他質詢卓榮泰時，卓榮泰無法回答“行政院”自己散播的假訊息，很清楚卓榮泰也無法面對以假訊息的方式，作為此次覆議案的支撐，我們當然不會支持覆議案！