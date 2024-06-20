南投主辦兩湖論壇　許淑華籲核准陸方先遣團

南投縣長許淑華出席“南投縣發酵茶及焙茶製茶技術研習競賽”開幕式。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月20日電（記者 方敬為）南投縣與杭州市每年輪流舉辦“兩湖（溪湖與日月潭）論壇”，今年9月由南投縣政府舉辦，但縣府向陸委會報請杭州市先遣團來台未獲回應。中國國民黨籍縣長許淑華今天表示，迄今仍沒有下文，希望“中央”對兩岸城市的交流能夠採開放態度，否則不利兩岸交流，也導致地方政府減少拓展城市發展的機會，期待能有好的結果。



第15屆西湖、日月潭“兩湖論壇”去年在杭州市登場，許淑華當時率南投縣政府農業、教育、文化局處官員前往交流，並協助促成新台幣10億2500萬元茶葉銷售合作意向書，今年第16屆兩湖論壇輪到南投縣政府主辦，但傳出縣府報請陸委會核准杭州先遣團，迄今沒有下文。



南投縣政府新聞及行政處向媒體表示，有關杭州市台辦組成的先遣團來台灣，由於陸委會決定相關人士入境管制措施，南投縣政府配合辦理，提出申報，但縣府還沒有接到獲准。



縣政府知情人士表示，縣府向陸委會報請先遣團來台灣，陸委會要求須先有中央主管機關核備，縣府主辦單位是文化局，而文化事務最高主管機關是“文化部”，縣府因此再行文“文化部”，但因兩湖論壇不僅文化交流，還包含農業、觀光等領域，因此，“文化部”不認為是此論壇活動的“中央”主管機關，導致目前報准作業無下文。