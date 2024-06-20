扁系民調韓國瑜成亮點　近兩成綠選民支持

“新台灣國策智庫”20日召開記者會，公布民調。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月20日電（記者 黃筱筠）陳水扁創辦的“新台灣國策智庫”上午發布民調，44.1%滿意中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜表現，49.5%不滿意，6.4%無明確意見。真理大學人文與資訊學系教授陳俐甫分析表示，韓國瑜表現比藍白陣營好，韓作法比較符合民眾期待希望和緩，比藍白陣營值得期待。民進黨得票率都沒有44%，韓國瑜滿意度比民進黨大選得票四成還高。



凱達格蘭基金會今日發布賴清德就職滿月民調，執行長陳致中說，沒想到這份民調韓國瑜變成亮點，竟然還有近兩成民進黨人支持韓，可能“立法院長”位置需要比較中立，因此有其他政黨支持者也會支持韓。



根據民調顯示，韓國瑜在國民黨支持者中有90.3%滿意度，在台灣民眾黨支持者中有74.6%滿意度。



由陳水扁創辦的凱達格蘭基金會所屬的“新台灣國策智庫”今天舉行民調發佈記者會，該民調並針對“立法院長”、12位重要“閣員”發表施政滿意度調查。記者會由凱達格蘭基金會執行長、陳水扁兒子陳致中主持，並由民調專家王子元、台灣師範大公民教育與活動領導學系教授曾冠球、真理大學人文與資訊學系教授陳俐甫評論。



陳俐甫表示，賴清德、“行政院長”卓榮泰滿意度還是過半，賴雖被詬病是少數執政，但是滿意度就是過五成。可能是當選蜜月期，至少到目前為止是過關。賴清德用滿意度解釋多數民眾是支持賴，大家對於“立法院”不滿，但這與賴清德、卓榮泰民調有差異。



陳俐甫表示，這種狀況下賴、卓還有過半滿意度，表示民眾現在還有期待，應該要掌握蜜月期的優勢，賴目前有光環可以處理，應主動積極想出化解“國會”對立的方法。

