南投縣長許淑華下午赴南京　尋求合作機會

南投縣長許淑華出席“南投縣發酵茶及焙茶製茶技術研習競賽”開幕式致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月20日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天下午將赴南京展開為期三天的參訪交流行程，她接受中評社訪問表示，此行主要是應南京市台商協會之邀，出席理監事會換屆典禮，會長林銘田出身南投，因此特以縣長身份前去祝賀，當然也會與南京市政府官員接觸，希望能尋求城市之間的合作機會。



南投縣政府今年9月將主辦西湖、日月潭“兩湖論壇”，但日前向陸委會申請杭州市先遣團來台，未獲回應，普遍解讀與兩岸氛圍不佳有關，但南投縣長許淑華仍持續推動兩岸交流，她20日下午將前往南京，成為繼國民黨籍連江縣長王忠明、雲林縣長張麗善後，今年第三個赴大陸交流的台灣縣市長。



許淑華20日上午出席“南投縣發酵茶及焙茶製茶技術研習競賽”開幕式，對於下午訪問南京的行程受訪表示，此行衹有短短三天，最主要去參加南京市台商協會理監事會換屆典禮，由於南京台協會長是出身南投的林銘田董事長，林在1993年到南京開發“銀杏湖”休閒農場，在當地有聲有色，林銘田也非常支持縣府，包括南投燈會等年度重要活動，還有南投縣的社會公益資源媒合等，都獲得林董贊助。



許淑華說，為了感謝林銘田對南投縣的貢獻，這次又再度連任會長，她當然要以南投縣長的身份前去祝賀，20日晚間抵達南京，21日出席換屆典禮，22日下午返台，行程非常單純，也依規定向有關單位完成申報。