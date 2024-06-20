藍委王育敏痛批行政權獨大　綠執政價值錯亂

藍委王育敏。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月20日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日召開全院委員會審查“行政院”提出的覆議案，中國國民黨籍“立委”王育敏質詢時全程都由自己論述，批行政權獨大，立法權缺乏實質約束力，才需要推出“國會”改革。“行政院長”卓榮泰最後無奈地說，行政權沒獨大，王育敏講了9分50秒，只留10秒鐘讓他發言。



“立法院”19日、20日召開全院委員會審查覆議案，並邀請卓榮泰到場說明覆議緣由並備詢。21日院會將對覆議案進行投票，若過半“立委”不同意覆議案，“行政院”就必須接受修法。



王育敏表示，過去的民進黨是在野黨時，也曾提出過“國會”改革法案，包括蔡英文都曾經認為“國會”應該有完整的聽證調查權。怎麼當民進黨不是在野黨之後，就全盤否定“國會”改革，這點她無法接受，在野時說是對的，執政卻說是錯的，怎麼會有這樣子的價值錯亂。



王育敏指出，現在我們的行政權真的是獨大，行政權有很多資源，民意代表很多都只能說一說，對行政權難以有實質約束力，今天我們只是加強“國會”監督權力，結果卻要號召社會動員來到“立法院”，導致“立法院”周邊交通管制三天，這是執政團隊要的嗎？在這個議題上政黨對決，真的完全沒必要。



由於王育敏質詢10分鐘時間，全程都是由自己論述，幾乎沒有給卓榮泰回答，最後卓榮泰無奈表示，行政權沒有獨大，他衹有10秒鐘說話，而王育敏有9分50秒。