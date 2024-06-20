黃國昌再打綠能弊案　不能再讓綠營權貴胡搞

民眾黨委員黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍“立委”黃國昌20日再打台鹽綠能弊案，點名前民進黨中執委陳啟昱、前“內政部”政次吳容輝擔任董事長、英系與力暘體系的吳博鑫擔任總經理、前嘉義縣府新聞處長劉孋瑩任行政管理處長，酬庸一片綠油油，還把資本額新台幣3.7億元的台鹽綠能，虧到連股本都快不保了。他呼籲，“經濟部長”郭智輝不能再讓綠營權貴胡搞瞎搞。



黃國昌辦公室20日召開“國家持續虧錢 權貴繼續撈錢：綠營的光電貪腐煉金術”記者會。



黃國昌表示，為推動能源轉型，台鹽設立子公司台鹽綠能（台綠），酬庸一片綠油油，陳啟昱、吳容輝擔任董事長、吳博鑫擔任總經理、劉孋瑩任行政管理處長。酬庸綠營權貴的結果，不僅弊案一籮筐，還讓台綠嚴重慘賠。資本額3.7億元的台綠，去年狂虧高達2.5億元，其中營業損失從2022年的79萬元大幅增長到2億1711萬元，令人瞠目結舌，且今年第一季繼續虧5500萬元，股本都已快全部虧光了！



黃國昌批評，泛官股的台綠慘賠，綠營權貴卻狂撈，在陳啟昱、蘇坤煌任董事長與總經理的第一階段，除了不甩“經濟部”的反對，還引入綠營色彩濃厚的四大民股，包含鴻暉國際、承暘光電、瀧鋌水泥及皇嘉營造，更在嘉義義竹的漁電共生案場，簽下莫名其妙的不平等合約，其中有3個民股都分到一杯羹。

