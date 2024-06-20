8成1民眾盼和解　陳致中：看來施政掉入泥淖

凱達格蘭基金會執行長、陳水扁之子陳致中。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月20日電（記者 黃筱筠）陳水扁創辦的“新台灣國策智庫”今日發布賴清德就任滿月民調。台灣師範大公民教育與活動領導學系教授曾冠球在會中表示，本屆“立委”表現不滿意度高，民眾對三大黨團不甚滿意是明顯趨勢。民調顯示有高達81.4%希望政黨和解，大家都希望走向和解，不希望“國會”每天亂哄哄，這對於賴清德未來角色可以提供啟示。



凱達格蘭基金會執行長陳致中認為，民進黨目前到處宣講，青鳥行動是顧及基本盤，“但是別忘了跟其他族群溝通”。現在看起來施政上是掉入泥淖，政策還是需要“國會”支持，還是需要藍白陣營支持。



凱達格蘭基金會“新台灣國策智庫”20日舉行民調發佈記者會，該民調並針對“立法院長”、12位重要“閣員”發表施政滿意度調查。記者會由凱達格蘭基金會執行長、陳水扁兒子陳致中主持，民調專家王子元、台灣師範大公民教育與活動領導學系教授曾冠球、真理大學人文與資訊學系教授陳俐甫評論。



陳致中表示，並沒有對所有“閣員”都做民調，但民調結果顯示民意對“閣員”有期望，還給予不錯印象分數，但是後面是硬仗。民調可看到對兩岸關係，不樂觀者比較多。但是民進黨有將近五成認為兩岸關係樂觀，但在客觀條件是不容樂觀，可能是因為還在蜜月期的關係。民進黨對兩岸樂觀比例，還是會比較高（民進黨對兩岸關係樂觀有48.8%，不樂觀42.7%）。



陳致中指出，賴清德還有五成六支持度。在這麼高度民意支持上，第一、最沒有爭議是台灣人認同，第二、是希望朝野走向和解方向。“國會”上民進黨提出覆議案，但是不希望“國會”亂糟糟，要怎麼往和解方向走，要由誰去伸出和解的手，要有高度智慧。如果有“國是會議”，應由賴清德主動邀約朝野領袖、各行各業，去化解朝野僵局。

