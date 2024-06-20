賴曾230天拒進台南議會　卓榮泰稱勇氣對抗

卓榮泰與鄭銘謙（右）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月20日電（記者 張嘉文）賴清德在台南市長任內曾長達230天拒進台南市議會，成為政壇話題。“行政院長”卓榮泰今天在“立法院”答詢時力挺強調，賴當時不進台南市議會，是針對台南議會結構不良而產生勇氣，現在還有人記憶猶新，認為這是一個勇氣的對抗，但大家當然可以有自己的評價，這沒有關係。



卓榮泰今繼續赴“立院”說明“國會”改革法案覆議案並備詢。中國國民黨籍“立委”林德福質詢時，提了蔡英文政府時代的“行政院長”蘇貞昌，讚揚蘇有一定主導權，希望卓別當賴清德的傳聲筒或魁儡，卓榮泰對此強調，和府方是密切分工。



林德福進而質疑賴清德如此集權，更應該來“立法院”進行“國情報告”，難道要如賴當年任台南市長時230天不進議會，傷害現代民主基本原則嗎？



卓榮泰回應表示，“總統”當然依“憲法”是可以來“立法院”進行“國情報告”，但不宜把這擬成定期的義務，而且即問即答。



“立法院”日前通過“立院”改革相關法案，明定“總統”“國情報告”常態化，並賦予“立院”調查權、聽證權，而當行政官員藐視“立院”時，可予以處罰。“行政院”認為修法窒礙難行，提出覆議案，請“立法院”再度對修法議決。

