青鳥人數僅百人　主辦人稱重點在明表決大戰

青鳥行動在“立院”外將連續3天動員包圍，20日早上參與人數寥寥無幾。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月20日電（記者 張穎齊）“立法院”19日至21日針對“行政院長”卓榮泰對“國會”改革法案提出的覆議案進行審查與投票表決，親綠團體連續3天再次集結“立院”外。由於人數銳減，不如預期，今日上午目測僅近百名民眾。親綠團體呼籲將重點放在21日表決大戰，也呼籲支持“國會”改革方的藍鷹、統派，彼此都能不挑釁，各自理性表達訴求。



青鳥行動在“立院”外進行連續3天動員包圍，19日第一場是開場記者會；20日是反對歸還“救國團”不當黨產記者會，並加開下午場“草率修法毀環境——反對危老核電廠延役修法、反對粗暴草率的交通三法”，21日是反對中天重新發照記者會。



主辦單位台灣公民陣線、經濟民主連合昨日喊出希望天天人數都破萬，但因本周酷熱及午後大暴雨的氣候，人數銳減，即便到了晚間8點，人數也號稱僅5000人。



主辦單位雖號稱有50多個公民團體持續在“立院”舉辦公民論壇，主舞台在濟南路、副舞台在青島東路，但今日上午現況人數仍是寥寥可數，在33、34度酷熱環境下，僅近百名民眾，有年長者、少許年輕人，不過工作人員仍比民眾多。上百警力也在場維安，交通管制，多數在遮陽。

