綠委稱民眾支持覆議　也支持“國會”改革

綠委黃捷別著青鳥行動的徽章進行質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月20日電（記者 俞敦平）民主進步黨籍“立委”黃捷20日在質詢“行政院長”卓榮泰時，表達了對“國會”改革法案的反對意見。黃捷表示她今日別著青鳥行動的徽章，並強調民眾對“行政院”提出覆議的支持。卓榮泰則回應民眾對“國會”改革的期望，批評藍白在討論過程中的程序瑕疵。



“行政院長”卓榮泰20日赴“立院”說明“立法院”職權行使法及“中華民國”刑法移請“立法院”覆議案及備詢。



黃捷首先表示，她佩戴著象徵青鳥行動的徽章和手環，代表民進黨團的“立委”們對該行動的支持，並承諾將青鳥行動的聲音帶入“立法院”。



針對民調數據，黃捷提到多份近期調查顯示，多數民眾支持“行政院”提出覆議。她質疑國民黨和民眾黨的宣傳策略，指出民眾一方面支持“國會”改革，另一方面支持“行政院”提覆議，這並不矛盾。她認為，民眾反對的是藍白在推動“國會”改革法案過程中的黑箱作業。



卓榮泰在回應中表示，“國會”改革確實是全體民眾的共同期待，目的是提升立法效率與品質。然而，他批評藍白在審查過程中經常使用保留條文和停止討論的手段，這嚴重損害了委員的權益，無法落實法案內容的有效討論。他認為，民眾看到這些程序瑕疵，才會對該法案提出異議。