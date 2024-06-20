藍委問原民法案也要覆議？卓榮泰沒給答案

藍委李彥秀質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月20日電（記者 楊騰凱）無黨籍原住民“立委”高金素梅推動的《原住民保留地禁伐補償條例》已經三讀通過超過兩周，府方遲未對外公告修正內容。中國國民黨籍李彥秀質疑“行政院”可能對此法提出覆議案，要與“立法院”對著幹。“行政院長”卓榮泰對此未正面回應。



“立法院”先前通過“國會”改革相關法案，“行政院”提出覆議，尋求翻案，21日將投票表決，若過半“立委”不同意覆議案，“行政院”就必須接受修法。



原住民保留地為配合造林及保育政策受到禁伐規範，依照《原住民保留地禁伐補償條例》，原民可能申請補償。



“立法院”6月4日三讀通過《原住民保留地禁伐補償條例》修正案，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。



此次修法是無黨籍原住民委員高金素梅大力推動。



藍委李彥秀今日質詢時問，6月4日“立法院”通過幾項法案，包括《再生醫療條例》、調漲村里長補助費等等，這些“總統府”都已經公告。但當天還有三讀《原住民保留地禁伐補償條例》，為什麼還沒公告？



對此，卓榮泰說，這與今天的議題無關。



李彥秀轟，卓榮泰不敢回答，那麼她預估，就是這一條未來有可能被提覆議案，每一項政治動作都只是為了挑起社會對立，要與“立法院”對著幹。