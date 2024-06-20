扁系民調：賴清德就職滿月滿意度56.8%

凱達格蘭基金會“新台灣國策智庫”20日公布民調顯示，賴清德上任一個月獲得56.8%民眾滿意。（圖：凱達格蘭基金會提供） 中評社台北6月20日電(記者 黃筱筠)賴清德就職滿月，凱達格蘭基金會“新台灣國策智庫”20日公布民調顯示，賴清德上任一個月獲得56.8%民眾滿意、24.5%不滿意；“行政院長”卓榮泰上獲得53.6%滿意、22.7%不滿意。對“國會”改革法案的爭議有48.1%支持綠營主張；在政黨傾向的民調結果顯示，有超過四成民眾認同民進黨、國民黨有18%、民眾黨近15%。



陳水扁創辦的凱達格蘭基金會《“新台灣國策智庫”》上午舉行民調發佈記者會，該民調針對“立法院長”韓國瑜、12位重要“閣員”發表施政滿意度調查，由凱達格蘭基金會執行長陳致中主持，並由民調專家王子元及台師大公民教育與活動領導學系教授曾冠球、真理大學人文與資訊學系教授陳俐甫評論。



“新台灣國策智庫”民調結果指出，對賴清德滿意度調查，23.5%非常滿意、33.3%還算滿意、12.6%不太滿意、11.9%完全不滿意、18.7%無明確意見。細部分析顯示，滿意賴清德施政者，以高屏澎、男性、 40歲以上、教育程度為小學及以下比例較高。



民調顯示，對卓榮泰上任一個月滿意度調查，16.3%非常滿意、37.3%還算滿意、13.4%不太滿意、9.3%完全不滿意、23.7%無明確意見。



另外，針對“部會”首長進行滿意度調查，結果顯示，“外交部長”林佳龍滿意度最高，“數位發展部長”黃彥男最低，“立法院長”韓國瑜排名倒數第三。其滿意度排名依序為，“外交部長”林佳龍（55.3%）、“國防部長”顧立雄（52.6%）、“經濟部長”郭智輝（51.6%）、 “文化部長”小野（49.2%）、“內政部長”劉世芳（48.9%）、“衛福部長”邱泰源（48.9%）、 “環境部長”彭啟明（48.0%）、 “交通部長”李孟諺（46.2%）、“教育部長”鄭英耀（45.9%）、“勞動部長”何佩珊（44.4%）、“立法院長”韓國瑜（44.1%）、“法務部長”鄭銘謙（43.0%）、“數位發展部長”黃彥男（39.2%）。



有關“國會”改革修正草案的爭議，民調詢問“根據新聞報導，“國會”改革案藍白主兩項修正草案，其一為‘修改“立法院”職權行使法’新增“總統”“國情報告”常態化，面對“立委”提問須即問即答以及新增“國會”調查權及舉行聽證會，其二為‘新增藐視“國會”罪’，綠營主張藍白提出之兩項相關法條修正案“違憲”及“國會”擴權，請問您支持藍白陣營還是綠營？”結果顯示有48.1%支持綠營、36.9%藍白陣營、15.0%無明確意見。



民調詢問，“目前國內有幾個常聽到的政黨，例如民進黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量以及台灣基進，請問哪一個政黨的理念和主張與您較接近？”結果顯示，有44.5%民眾認同民進黨、18.9%國民黨、14.9%民眾黨、2.7%時代力量、2.9%台灣基進。



此民調由“新台灣國策智庫”調查，調查對象為戶籍在台灣22縣市，年滿20歲的一般民眾，以市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查。調查時間為6月15日到16日晚上18:00-22:00 進行，完成1,089份有效樣本。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97個百分點，依“內政部”最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權，經費來源為財團法人凱達格蘭基金會。