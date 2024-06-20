民調：83%民眾反廢死　88%贊同執行

中華人權協會、台灣審議民主研究會20日公布死刑存廢大型民調。（中華人權協會提供） 中評社台北6月20日電／中華人權協會、台灣審議民主研究會20日公布“死刑存廢”民意調查報告，結果顯示高達83%民眾不贊同廢除死刑，且有88%民眾認為在死刑尚未廢除之前，死囚應依法執行死刑。顯示台灣民眾反對廢除死刑具有穩定、高度共識，“憲法”法庭應審慎採用作為審判重要參考。



台灣首登“憲法”法庭之“死刑“釋憲”，結果最快將於7月出爐。



此次民調完成3003份有效樣本，其中包括1503份市話調查樣本、1500份手機調查樣本。結果顯示，高達83%民眾不贊成廢除死刑，贊成廢死衹有一成。76%民眾同意“殺人判死刑是天經地義的事”，而衹有12%民眾認為“殺人判死刑已經不符合時代潮流”。



民調指出，85%民眾同意“對於重大犯罪，應重視社會及被害人家屬對於公平正義的渴望，保留法院判處死刑的選項”，且有73%民眾同意死刑有嚇阻重大犯罪的作用。



中華人權協會表示，根據調查結果，87%民眾認為美國、日本等國家都還維持死刑，台灣仍然維持死刑，並沒有違反國際潮流。另外，76%民眾認為“廢除死刑應該由公民投票或“立法院”制訂法律來決定”，衹有17%民眾認為廢死與否“應該由大法官決定”，顯示出對大法官的不信任。



結果顯示，63%民眾對台灣司法審判沒有信心，而僅31%民眾對台灣的司法審判有信心。69%民眾認為“在台灣已經很重視人權了”，約23%民眾認為“台灣對人權還不夠重視”。



中華人權協會理事長高思博認為，民調顯示多年來台灣民眾反對廢除死刑，一直具有穩定、高度的共識，他認為透過民調，可看出非常強烈的社會價值觀，司法精英不應對這種長久、強烈的價值觀，有忽略、傲慢的態度。民調中不少民眾支持“衹有故意殺人才判死”，縮限死刑的執行範圍，可見廢死不是兩極意見，是有討論的空間。



協會表示，此次調查內容不僅包含民眾對於廢除死刑的意見，還包括民眾對於死刑的道德倫理價值、廢除死刑的程序與方式、曾提出廢除死刑的配套方案、民眾對於司法信任度與當前社會治安的看法等，是近年來對於死刑相關議題最完整的大型民調。目前正在審理廢除死刑的“憲法”法庭，應當審慎採用作為審判的重要參考。