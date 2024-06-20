黃珊珊逼問不說謊很難？卓榮泰面有難色

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月20日電（記者 鄭羿菲）“立法院”20日進行第二天的“國會”改革法案覆議審查，“行政院長”卓榮泰被台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊問到“官員不說謊很難嗎？”面有難色，數次回答都被黃珊珊頂回去。



“立法院”日前三讀通過“國會”改革法案，“行政院”提出覆議，“立法院”於19日、20日審查，邀請“行政院長”卓榮泰說明，訂21日表決。



黃珊珊點明，她就任“立委”5個月，好像只要在野黨通過的法案就是“毀憲亂政”，甚至“國會”改革法案也被民進黨“立法院”黨團總召柯建銘批評是“毀憲亂政”，她希望至少已經表態“行政院”非“憲法”解釋機關的卓榮泰能約束“行政院”，別動不動就搶當解釋“憲法”的機關，說在野黨提出的法案“違憲”。



卓榮泰見已表態“行政院”非解釋“憲法”機關，只好趕忙補救說，在野黨提出的修法法案，不一定是毀憲亂政，要看內容而言，但“行政院”有義務提出“憲法”上的救濟。他也再次強調，“行政院”不是解釋“憲法”的機關。



黃珊珊質問，我們都是為人父母，你認為說謊正確嗎？從小到大我們都被教育不能說謊，在學校、在職場、在法院作證都不能說謊，但你們卻說“虛偽陳述”是不明確的法律概念？卓榮泰回應，說謊是從政者的人格自殺。黃珊珊指出，刑法的虛偽陳述是1934年訂定，至今法官、檢察官都還在使用，這是不明確的法律概念？卓榮泰是最高行政首長，在“立法院”不說謊窒礙難行嗎？她再次強調，虛偽陳述不是不明確的法律概念。