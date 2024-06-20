廖先翔：宣揚軍購帶挑釁　交流重於買武器

國民黨籍“立委”廖先翔接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月20日電（記者 張穎齊）賴清德19日在就職滿月記者會，宣布成立全社會防衛韌性委員會，更感謝美國軍售台灣。中國國民黨籍“立委”廖先翔接受中評社訪問表示，軍備有需要，但在兩岸關係緊張下應默默執行，賴清德沒必要大張旗鼓來宣揚發表，這會被解讀有挑釁意味，兩岸善意交流勝過花大錢買軍事武器，別讓台灣人受害。



來自新北市汐止的廖先翔20日在“立院”向中評社表示，在兩岸關係緊張下，戰備應該是要默默地去做，賴清德沒必要特別在就職滿月記者會大張旗鼓地發表，這樣大家會解讀賴此舉有挑釁對岸的意味，他身為“立委”，當然也支持“國防”要紮實地去做好，但不用太多的挑釁，這會容易造成惡意螺旋。



廖先翔說，當然台灣要有防禦能力，但不用太多政治性語言，或大肆宣揚跟美國等有非常密切的軍事互動，別刻意去釋放此訊息。



廖先翔認為，兩岸友善交流終究勝過軍備競賽，兩岸應相互累積善意，台灣若能有很多大陸的好友、大陸也能有很多台灣的好友，那都會比花大錢去購買攻擊無人機飛彈系統等軍事武器，還來得好、來得和平、也來得有經濟效益。



廖先翔強調，兩岸善意互動還可促進兩岸經濟發展，有效降低發生衝突的高風險，台灣的重點是不要發生衝突，即便武器買再多，一旦兩岸關係不好、發生戰爭衝突，都會讓台灣人民都受害。比起執政的民進黨做法，國民黨仍會繼續做好兩岸交流的工作。