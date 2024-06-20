韓國瑜任民主基金會董座　盧業中接執行長卡關

韓國瑜。（中評社資料照） 中評社台北6月20日電／台灣民主基金會昨日召開董事會確認中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜擔任董事長一職，不過針對執行長人事案，與會董事要求韓國瑜必須親自出席說明推薦的理由，人事案被決議擱置。



由於“立法院”昨（19日）召開全院委員會邀請“行政院長”卓榮泰針對覆議案進行報告，由院長韓國瑜親自主持，因此韓不得不缺席台灣民主基金會的董事會，改由韓國瑜委託的董事許育寧主持董事會。會中除了確認韓國瑜擔任基金會董事長一職外，同時也通過政府代表，“總統府”秘書長潘孟安、“外交部長”林佳龍人事案。



至於基金會執行長人事案，韓國瑜依慣例提名由政大外交系教授盧業中出任，不過據內部人士透露，有出席董事表示，收到的資訊衹有兩張紙，寫著他的履歷，對於人選並不熟悉，因此希望等韓國瑜親自說明後再做處理，決議擱置執行長人事案。



依照基金會章程，執行長由董事長提名，並經董事會同意遴聘，其主要職務是負責推動與世界各國民主組織建立結盟關係；支持海內外學術界、智庫、民間非政府組織推展有關民主與人權之活動；支援各政黨從事“國會”外交及國際民主交流活動；發掘海內外民主發展問題、研發政策並發行書刊；推動有關民主、人權之研討會，舉辦公共論壇及相關民主教育活動；其他有助於增進國際民主發展及提升台灣民主素質相關事項。



民主基金會董監事會議按照慣例3個月開一次，這次董監事會無法順利產生執行長人選，預計9月中捲土重來，藍綠可能持續針對執行長人事角力攻防。